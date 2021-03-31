صحة المنيا: إغلاق معمل ألبان غير مُرخص في مطاي









أغلقت الإدارة الصحية بمركز مطاي شمالي محافظة المنيا، معمل ألبان؛ لعمله دون الحصول على التراخيص اللازمة.



وأفاد بيان أصدرته الوحدة المحلية لمركز مطاي، اليوم الأربعاء، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبمتابعةالدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تم تحريك حملة تفتيشية على الأغذية، أسفرت عن ضبط معمل ألبان بحي غرب المدينة يعمل بدون ترخيص.





وأوضح البيان أنه تم ضبط كميات من الألبان والجبن الغير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الادمي فتم تنفيذ قرار غلق المعمل وتحريز المضبوطات وإرسال المحضر للنيابه لتوالي التحقيقات.