"محرز": الإنتاج الفعلي لمدينة الروبيكي خلال 2022 وإنشاء 100مصنع (فيديو)

قال المهندس محمود محرز، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة عن تشغيل الروبيكي، إن الهدف وراء إنشاء مدينة الروبيكي تعظيم الصناعة.



وأضاف محرز خلال جولة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء بمدينة الروبيكي، أن الرئيس وجه بتخصيص 506 أفدنة لبناء مدينة الروبيكي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المدينة كانت بتكلفة 2.5 مليار جنيه وتم نقل المصنعين الكبار إليها، وفيما يتعلق بسور مجرى العيون، قال إن التصدير كان قليل جدا بسبب عدة مشاكل في سور مجرى العيون، ما أثر على تواجد الماركات العالمية بها، لافتَا إلى أن الماركات العالمية لا تنشأ المصانع بالدول، لكنها تعمل وفق مواصفات وشروط يتم تحديدها ووضعها للدول الراغبة في تبني تلك الماركة.



وأرجع تواجد الماركات العالمية في فيتنام بسبب امتلاك الأخيرة بيئة تحتية وفوقية عملت عليها مصر بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزيرة التجارة والصناعة بإنشاء مدينة صناعية، مشيرًا إلى أن المدينة تقع على 79 فدانًا، مضيفا أنه تم اعتماد 2.9 مليار جينه لإنشاء 100 مصنع بها.



وأكد أن مدينة الروبيكي مخططة على أحدث نظام عالمي، مشيرا إلى أن من نفذ تخطيط المدينة مصممين إيطاليين بصفتهم الأكثر خبرة في العالم، متوقعًا بدء الإنتاج الفعلي خلال نصف العام المقبل مع افتتاح المرحلة الثالثة وإنشاء 100 مصنع اعتمادا على الجلود التي كان يتم تصدريها كمادة خام.

وأردف أن الدولة وفرت 1008 شقق للعاملين في المنطقة من قاطني مجرى العيون.

