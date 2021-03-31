من كواليس "حرب اهلية".. محمود حجازي في أحدث ظهور له

شارك الفنان الشاب محمود حجازي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث ظهر "مكي" في الصورة برفقة المخرج سامح عبدالعزيز، وعلق على الصورة قائلاُ:" "من حرب اهلية".



ويعد مسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا وباسل الخياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض وسارة التونسي، ويعد العمل من اخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وانتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.

