محافظة الغربية تستقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل غداً





يستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، غدًا الخميس الموافق ١ أبريل ٢٠٢١، الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتأتي تلك الزيارة في إطار تفقد الوزير لورش وابورات السكة الحديد، ولقائه للسائقين والعاملين.



ويسطحب الدكتور رحمي الفريق كامل الوزير لتفقد أعمال تجديد ساحة محطة السكة الحديد بطنطا، والتي قامت محافظة الغربية بتجديدها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتكلفة ٩ مليون جنيه، تحملت منها محافظة الغربية ٤ ملايين وتحمل الجهاز الـ ٥ الآخرين، حيث تم دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالانترلوك بجانب تطوير ورصف ميدان المحطة وجميع الشوارع المؤدية إليه ودهان جميع واجهات العمارات المطلة على الميدان الذي تم تزينه بإقامة عمل فني يعبر عن المحافظة.



والجدير بالذكر أن محطة سكك حديد طنطا من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ولذلك كان لا بد من تجديدها بما يتناسب مع تاريخها العريق ضمن جهود المحافظة لتطوير الميادين والحفاظ على المظهر الحضاري والراقي لعروس الدلتا.