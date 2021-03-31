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إثيوبيا تُمهد للملء الثاني لـ"سد النهضة" بإزالة الغابات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:09 م
إثيوبيا
إثيوبيا
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واصلت إثيوبيا خطواتها نحو الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، بعدما سلمت هيئة الطاقة الطاقة الكهربائة الإثيوبية، الأربعاء، إقليم بني شنقول جموز، مخطط مشروع إزالة الغابات بمساحة 4854 هكتار من الأراضي، تمهيدا لإزالتها.

إثيوبيا تقول ما لا تفعل

من جانبه أشار المتحدث باسم وزارة خارجية إثيوبيا دينا مفتي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ31 من مارس 2021، إلى  أن أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات، وهو ما يخالف الواقع.

مماطلة إثيوبيا

وأوضحت خارجية إثيوبيا في بيانها الصادر، إن حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ.

رسالة السيسي إلى إثيوبيا

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر الآن في معركة تفاوض مع إثيوبيا مشيراً إلى حديثه الدائم مع كبار المسؤولين في العالم، مضيفاً: "بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع.. إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وسد النهضة".

السيسي يضع خطا أحمرا لإثيوبيا

ووجه الرئيس السيسي رسالة فاصلة إلى إثيوبيا أثنى عليها الجميع ولاقت قبولا كبيرا في الشارع المصري، قال فيها: "إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا".

إثيوبيا في مأزق

وأضاف: "حوارنا دائماً رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر"، في رسالة فسرها البعض بأنها نقطة فاصلة في قضية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا".

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