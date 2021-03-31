"بكار" و"آدم عليه السلام".. مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان



أعلنت بعض القنوات عن عرض مسلسلات الرسوم المتحركة خلال شهر رمضان الكريم والتي ينتظرها الأطفال والكبار كل عام وعلى رأسها مسلسل بكار.



وتعرض شاشة قنة الحياة مسلسل طوال شهر رمضان المقبل يحكي عن قصة سيدنا آدم عليه السلام على طريقة الرسوم المتحركة والتي تناسب الفئات العمرية المختلفة، بينما تعرض قناة النهار مسلسل "بكار" الذي سيتم تقديم جزء جديد منه بتقنية الـ3D، وتعاقدت قناة النهار على عرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على شاشة التليفزيون المصري.



بكار مسلسل كارتون مصري، وأول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، أبدعتها المخرجة الراحلة منى أبوالنصر وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها شريف جمال بعد وفاتها عام 2003 توقف عرض المسلسل عام 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و2016، غنى الفنان محمد منير تترى البداية والنهاية للمسلسل وهما من أشهر التترات وأحبهما جميع المصريين على اختلاف أعمارهم.

