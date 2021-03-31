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بعثة الأهلي تصل السودان استعدادا لمواجهة المريخ

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، منذ قليل إلى مطار الخرطوم بالسودان.

 

ووصلت بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

 

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

 

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

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