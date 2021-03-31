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سفير مصر بالسودان يستقبل بعثة الأهلي
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:20 م
علي نبوي
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حرص
حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، في مطار الخرطوم، كما حرص
علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ على استقبال البعثة في المطار.
ووصلت
بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور
المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة
الزرقاء.
وتضم
بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر
إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات
وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير
وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني
ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
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