سفير مصر بالسودان يستقبل بعثة الأهلي

حرص حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، في مطار الخرطوم، كما حرص علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ على استقبال البعثة في المطار.

ووصلت بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.