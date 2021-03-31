Advertisements

سفير مصر بالسودان يستقبل بعثة الأهلي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

حرص حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، في مطار الخرطوم، كما حرص علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ على استقبال البعثة في المطار.

 

ووصلت بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

 

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

أخبار تهمك

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 21 ساعة

موقف ليفربول النهائي من انتقال محمد صلاح لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يدرس تعديل عقد نجم الفريق بعد تألقه مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:27 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان