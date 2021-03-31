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السعودية والعراق توقعان 5 اتفاقيات تعاون اقتصادى ومالى وثقافي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
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 عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب وصوله الرياض، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة، ناقشا خلالها زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.
وقال بيان رسمي: إنه "تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية".

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين، ووصل الكاظمي إلى الرياض، في وقت سابق، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

وقال الكاظمي عبر "تويتر" إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

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