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انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع 2020

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر)، إلى 7.4% بنهاية الربع الرابع من عام 2020م، مقابل 8.5% بنهاية الربع السابق.

 

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر)، بحسب التقرير الربعي الصادر اليوم، إلى 12.6% في الربع الرابع من عام 2020م مقابل 14.9% خلال الربع السابق (الربع الثالث من العام ذاته)؛ وبالتالي يقارب معدل البطالة بالمملكة المعدل الذي كان عليه في الربع الرابع من عام 2019م حيث كان 12% قبل أن تبدأ جائحة كورونا.

 

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء بناءً على مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في السعودية إلى 4% بنهاية الربع الرابع من عام 2020م مقابل 4.4% في الربع السابق، وانخفض للإناث إلى 20.2% من 24.6% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

 

وبلغ معدل البطالة للذكور السعوديين 7.1% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة مع 7.9% في الربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 24.4% انخفاضاً من 30.2% في الربع السابق، بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة.

 

وأظهرت نتائج المسح، أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان ارتفع إلى 61% خلال الربع الرابع من عام 2020م مقابل 59.5% بالربع السابق، وزادت المشاركة للذكور إلى 80.6% من 79.4% وللإناث من 30% إلى 32.1% بنهاية 2020م.

 

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين ليصل إلى 51.2% في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة مع 49% في الربع السابق، وزاد للذكور السعوديين إلى 68.5% من 66% بالربع الثالث من العام الماضي، وارتفع للسعوديات من 31.3% إلى 33.2%.

 

عدد المشتغلين

تراجع إجمالي عدد المشتغلين في المملكة العربية السعودية بنحو 1% وبما يعادل 136.44 ألف مشتغل خلال آخر 3 أشهر من عام 2020م.

 

وبلغ إجمالي المشتغلين 13.32 مليون مشتغل في نهاية الربع الرابع من العام 2020م مقابل 13.46 مليون مشتغل بنهاية الربع السابق.

 

وشهد عدد المشتغلين السعوديين انخفاضاً طفيفاً بنهاية الربع الرابع من 2020م مسجلاً 3.252 مليون مشتغل مقابل 3.253 مليون مشتغل بالربع السابق.

 

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2.08 مليون مشتغل، مقابل 1.72 مليون مشتغلة من السعوديات بنهاية 2020م.

 

وبالمثل، انخفض عدد المشتغلين الأجانب بالسعودية بنسبة 1.3% في نهاية الربع الرابع من عام 2020م؛ إلى 10.07 مليون مشتغل، مقابل 10.2 مليون مشتغل بالربع السابق من العام ذاته.

 

ووفقاً للبيانات، يتواجد بالسعودية أكثر من 8.75 مليون مشتغل أجنبي من الذكور، مقابل 1.31 مليون مشغلة من الوافدات.

 

1.5 مليون مواطن سعودي يعمل بالحكومة.. و1.75 مليون بالقطاع الخاص

 

وكشفت البيانات، أن هناك 1.51 مليون مواطن سعودي يعملون بالقطاع الحكومي بنهاية عام 2020م، من بينهم 931.74 ألف من الذكور مقابل 573.7 ألف من الإناث.

 

ويضم القطاع الحكومي السعودي 122.42 ألف موظف أجنبي، من بينهم 77.1 ألف من الذكور و45.3 ألف من الإناث.

 

وبالنسبة للقطاع الخاص، يضم من السعوديين 1.75 مليون مشتغل، من بينهم 1.15 مليون من الذكور مقابل 599.16 ألف من الإناث.

 

وأشارت البيانات الرسمية، إلى أن هناك 6.28 مليون مشتغل أجنبي يعملون بالقطاع الخاص السعودي، مقسمين بواقع 6.06 مليون من الذكور، و222.8 ألف من الوافدات.

 

ويتواجد بالمملكة ما يزيد عن 3.66 مليون عامل منزلي بنهاية الربع الرابع من عام 2020م، أغلبهم من الذكور بواقع 2.62 مليون، مقابل 1.04 مليون للإناث.

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