خبيرة علاقات: "المرأة تحتاج الراجل الغيور"



قالت الكاتبة صابرين جابر، استشاري العلاقات الأسرية، إن المرأة تحتاج إلى الرجل الغيور صاحب الدم الحامي "الحمش" وفي نفس الوقت يكون متفتح العقل ولا يغضب بسرعة، وتحب أيضًا الرجل الرومانسي الذي يهديها الورد ويدلعها ويهديها الذهب والهدايا الثمينة.



وأضافت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرأة تحب الرجل الذي يفهم ألغازها ويفك طلاسمها وحده دون أن تتكلم، وتحتاج للرجل الذي لديه نفس اهتماماتها ويحب ما تحبه ويكره ما تكرهه لتكون الحياة بها ألفة، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون مختلف جدًا عنها حتى لا تصبح الحياة مملة ورتيبة، وتحب الرجل ابن النكتة الفرفوش وفي نفس الوقت يكون تقيل في نفسه.



وتابعت: "المرأة تحب الرجل الذي يهتم لأمرها ويسألها "رايحة فين وجاية منين" ويكلمها كل دقيقة وفي نفس الوقت يعطيها مساحة تتنفس بدونه، عاوزة الراجل يوديها سينما، وعاوزة الراجل اللي يقف في ظهرها ويحميها ويفهم إنها امرأة قوية ولها شخصيتها المستقلة".



