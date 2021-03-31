مطالبات بعمل إنتاج سينمائي أو وثائقي عن "الأنبا صرابامون"

يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.





وقالت الفنانة ماري مجدي، الممثلة في مجال الميديا القبطية، إن الانبا صرابامون أسقف ورئيس دير الانبا بيشوي العامر، كان يسمى بأبو الاساقفة، نظرا لعلاقة الابوة التي جمعته بهم، الامر الذي لايصح معه ان تمر سنة كاملة دون ان تلفت اي جهة انتاجية لعمل فيلما وثائقيا او دراميا عن قصة حياته.





واشارت مجدي في تصريحات خاصة الى ان الافلام الوثائقية التي خرجت عن قصة حياة الانبا ميخائيل مطران اسيوط، والانبا كيرلس مطران ميلانو، والانبا فام اسقف طما، والانبا ارسانيوس مطران المنيا، جاءت منارات ومنابر يتعلم منها الاقباط ويتـأثرون بها.





ويعتبر من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.