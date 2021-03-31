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بايرن ميونيخ يحسم موقفه من ضم هالاند

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
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نفى كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ما تردد حول مساعي النادي البافاري لضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال رومينيجه في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء إن النادي ليس بحاجة للاعب النرويجي في ظل حقيقة أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ يعيش "ذروة مسيرته".

وأضاف رومينيجه :"لا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات. يمكنني فقط قول إننا لدينا أفضل لاعب في العالم في هذا المركز. روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023. وأنا واثق من أنها لن تكون النهاية، نظرا لاحترافيته."

من ناحية أخرى، أبدى توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ خيبة أمله إزاء إصابة زميله نجم الهجوم ليفاندوفسكي قبل المباريات المهمة المقبلة، لكنه قال إنه يفترض بالفريق تعويض غيابه.

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