الأب بطرس فهمي: قداسة البابا كيرلس بدأت منذ أن كان على الأرض

يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.





قال الاب بطرس فهمي، ان الاعتراف بقداسة البابا كيرلس، جاءت على مرحلتين، المرحلة الاولى كانت تسمى بالمرحلة الشعبية، وهي بدات منذ رحيله، مضيفًا:"لا اكون مبالغا اذا قلت انها بدات منذ حياته على الارض لانه كان يصنع العديد من المعجزات اثناء حياته على الارض".





واضاف "فهمي" في تصريحات خاصة، أن المرحلة الثانية هي المرحلة الكنسية، وهي تاتي غالبا بشكل متاخر اي بعد 40 عاما من الوفاة، وتتمثل في اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس، وافادت فقط بالسماح ببناء كنائس ومذابح على اسم البابا كيرلس.





ويعتبر من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.