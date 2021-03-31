بورفؤاد يتطلع للقمة و " غزل و سماد " السويس يبحثون عن الهروب من القاع





- مباراة أبو شحاتة و غزل السويس :

يحتل الفريق الإسمعلاوي المركز السابع برصيد 30 نقطة ، فيما يتواجد الغزل بالمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط .

تقام غدا الخميس لقاءات الجولة العشرين للمجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة و دمياط بدوري القسم الثالث .وتشهد تلك الجولة المبارايات الأتية :- مباراة النوبة و ميت الخولي :يحتل النوبة المركز الرابع برصيد 33 نقطة ، أما ميت الخولي فيمتلك 21 في المركز العاشر .- مباراة رأس البر و المطرية :يحتل الأول المركز السادس برصيد 32 نقطة ، فيما يتواجد ممثل الدقهلية الوحيد في هذه المجموعة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة .- مباراة بورفؤاد و دمياط :يتواجد بورفؤاد في المركز الأول برصيد 43 نقطة ، فيما يحتل دمياط المركز الثالث برصيد 34 نقطة .- مباراة كهرباء الإسماعيلية و سماد السويس :يحتل الكهرباء المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، فيما يتواجد السماد في القاع بالمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط .- مباراة منشية الشهداء و غزل دمياط :يمتلك الشهداء 33 نقطة بالمركز الخامس ، فيما يتواجد الغزل في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة .- مباراة القنطرة غرب و الرباط و الأنوار :يحتل أصحاب الملعب المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة ، فيما يتواجد الرباط في المركز الثامن برصيد 27 نقطة .