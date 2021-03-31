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بورفؤاد يتطلع للقمة و " غزل و سماد " السويس يبحثون عن الهروب من القاع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تقام غدا الخميس لقاءات الجولة العشرين للمجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة و دمياط بدوري القسم الثالث .


وتشهد تلك الجولة المبارايات الأتية :

- مباراة النوبة و ميت الخولي :
يحتل النوبة المركز الرابع برصيد 33 نقطة ، أما ميت الخولي فيمتلك 21 في المركز العاشر .


- مباراة رأس البر و المطرية :
يحتل الأول المركز السادس برصيد 32 نقطة ، فيما يتواجد ممثل الدقهلية الوحيد في هذه المجموعة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة .


- مباراة بورفؤاد و دمياط :
يتواجد بورفؤاد في المركز الأول برصيد 43 نقطة ، فيما يحتل دمياط المركز الثالث برصيد 34 نقطة .


- مباراة كهرباء الإسماعيلية و سماد السويس :
يحتل الكهرباء المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، فيما يتواجد السماد في القاع بالمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط .


- مباراة منشية الشهداء و غزل دمياط :
يمتلك الشهداء 33 نقطة بالمركز الخامس ، فيما يتواجد الغزل في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة .


- مباراة القنطرة غرب و الرباط و الأنوار :
يحتل أصحاب الملعب المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة ، فيما يتواجد الرباط في المركز الثامن برصيد 27 نقطة .


- مباراة أبو شحاتة و غزل السويس : 
يحتل الفريق الإسمعلاوي المركز السابع برصيد 30 نقطة ، فيما يتواجد الغزل بالمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط .

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