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بورفؤاد يتطلع للقمة و " غزل و سماد " السويس يبحثون عن الهروب من القاع
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:32 م
ايمان الجعيدي
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تقام غدا الخميس لقاءات الجولة العشرين للمجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة و دمياط بدوري القسم الثالث .
وتشهد تلك الجولة المبارايات الأتية :
- مباراة النوبة و ميت الخولي :
يحتل النوبة المركز الرابع برصيد 33 نقطة ، أما ميت الخولي فيمتلك 21 في المركز العاشر .
- مباراة رأس البر و المطرية :
يحتل الأول المركز السادس برصيد 32 نقطة ، فيما يتواجد ممثل الدقهلية الوحيد في هذه المجموعة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة .
- مباراة بورفؤاد و دمياط :
يتواجد بورفؤاد في المركز الأول برصيد 43 نقطة ، فيما يحتل دمياط المركز الثالث برصيد 34 نقطة .
- مباراة كهرباء الإسماعيلية و سماد السويس :
يحتل الكهرباء المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، فيما يتواجد السماد في القاع بالمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط .
- مباراة منشية الشهداء و غزل دمياط :
يمتلك الشهداء 33 نقطة بالمركز الخامس ، فيما يتواجد الغزل في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة .
- مباراة القنطرة غرب و الرباط و الأنوار :
يحتل أصحاب الملعب المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة ، فيما يتواجد الرباط في المركز الثامن برصيد 27 نقطة .
- مباراة أبو شحاتة و غزل السويس :
يحتل الفريق الإسمعلاوي المركز السابع برصيد 30 نقطة ، فيما يتواجد الغزل بالمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط .
يحتل الفريق الإسمعلاوي المركز السابع برصيد 30 نقطة ، فيما يتواجد الغزل بالمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط .
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