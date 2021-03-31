الخطيب كلمة السر في عودة كهربا لتدريبات الأهلي

عاد محمود كهربا، جناح النادى الأهلى، للمشاركة فى التمرين الجماعى للفريق لأول مرة بعد العقوبة التى وقعت عليه من جانب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء.





وحرص محمود كهربا على تقديم الاعتذار لجميع اللاعبين وإلى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، وتعهد ببذل أقصى جهد خلال تدريبات الفريق المقبلة.





وأكد مصدر بالأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادى، قد تدخل بقوة فى الأزمة وأقنع موسيمانى بعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات، ومنحه الفرصة بشكل طبيعى.





ومن المقرر أن يبدأ محمود كهربا المشاركة مع الأهلى، عقب العودة من السودان، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة أمام المريخ فى خامس جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.



