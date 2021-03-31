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رامي باروخ يروي أحد معجزات البابا شنودة معه عقب الرحيل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.


وقال رامي باروخ، الخادم بايبارشية حلوان والمعصرة، إنه شاهد على إحدى المعجزات التي صنعها البابا شنودة الثالث عقب رحيله.


وقال في تصريحات خاصة:" ان جارتهم تعرضت لموقف صعب حيث اغلق بابا الشقة، وهي خارجه وكان البوتوجاز موقدًا، ولم تستطع ان تفتح الباب لاغلاق النيران، فقرعت بابهم، لمساعدتها".


واضاف:" خرجت ووالدتي لفتح باباها الذي كان موصدا بقوة، ولم يجيب زوجها على كافة اتصالاتها لارسال المفاتيح، وبدؤوا في شم رائحة شياط، فقامت والدته بإحضار زيتا للبابا شنودة، ودهن به باب الشقة، وفي اقل من دقيقتين وصل زوجها دون ان يعلم اي شئ، وفتح الباب وانقذوا الشقة من الدمار، لاسيما وان البوتوجاز كان يعتمد على انبوبة".


ويعتبر  من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.

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