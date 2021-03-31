أجمل خدام وقلبك إنجيل..أشهر ترانيم أبونا بيشوي كامل

يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.





وقال المرنم انور سعيد، في تصريحات خاصة، ان ترانيم القمص الراحل بيشوي كامل، تبدأ معهم كمرنمين في خدماتهم، سواء كانت في الكنائس قبل كورونا، او اون لاين بعد الكورونا، ولعل ابرز الترانيم ترنيمة "اجمل خدام" التي تقول:"أجمل خُدام، ياما خلوا خُطاه يرجعوا مع ربنا متصالحين، دايماً يا كنيستى، ولاَّده ومليانه يا غالية برعاة صالحين، أبونا بيشوى كامل ده عظيم، وأبونا ميخائيل إبراهيم، حُب ورعاية خِدمة وتعليم، ورعاة كتير كده زيهم".





واضاف ان ترنمية قلبك انجيل تعتبر اشهر الترانيم التي تقوم بأداءها في الخدمات وتقول:" ابونا بيشوى كامل الانجيل المعاش بركة وكنز فضايل وقصة متتنساش دعاك صوت الالة على طول لبيت نداة من فم البابا كيرلس رجل الصلاة، قلبك انجيل مفتوح ودموعك طيب بيفوح كل الناس لمست فيك يسوع ظاهر بوضوح خادم قوى غيور فى الحق صريح جسور جدد يسوع شبابة تمام زى النسور".





ويعتبر من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.