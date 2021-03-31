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الخارجية الأمريكية: ننسق بين حميع الأطراف للوصول لحل بشأن أزمة سد النهضة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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 أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تنسق مع جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تؤكد على طريق المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، وذلك حسب قناة "سكاي نيوز".

وكانت دولا عربية ومنظمات دولية أعلنت الساعات الماضية عن دعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة وجهودها للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مياه النيل خط أحمر بالنسبة لمصر، ولن تقبل بالتفريط في قطرة مياه واحدة.

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