Advertisements

كارتيرون يكشف حقيقة رغبته في صفقات جديدة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن طلبه ضم لاعبين جدد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أضاف  كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه لم يطلب ضم لاعبين حتى الآن، ولكنه لديه استراتيجية سينفذها في الموسم المقبل وفقا للظروف وهو سعيد بالمجموعة الحالية.

كما شدد المدير الفني للزمالك على ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة ولا حديث عن الصفقات في الفترة الحالية، لأن الوقت لا يزال مبكرا قبل قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار تهمك

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 12 ساعة

موقف ليفربول النهائي من انتقال محمد صلاح لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يدرس تعديل عقد نجم الفريق بعد تألقه مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:27 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان