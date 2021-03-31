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كارتيرون يكشف حقيقة رغبته في صفقات جديدة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:35 م
محمد زكي
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن طلبه ضم لاعبين جدد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أضاف كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه لم يطلب ضم لاعبين حتى الآن، ولكنه لديه استراتيجية سينفذها في الموسم المقبل وفقا للظروف وهو سعيد بالمجموعة الحالية.
كما شدد المدير الفني للزمالك على ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة ولا حديث عن الصفقات في الفترة الحالية، لأن الوقت لا يزال مبكرا قبل قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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