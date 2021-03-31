أحمد موسى ناعيا كمال الجنزوري: كان يتحدث باسم الفقراء والطبقة المتوسطة (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد موسى، خالص التعازي في وفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدكتور كمال الجنزوري واحد من رجال مصر المحترمين، الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن»، مضيفا «الدكتور كمال الجنزوري كان يتحدث باسم الفقراء والطبقة المتوسطة».



وأضاف «الجنزوري كان من الرجال المتواضعين البسطاء، وقاد البلد في مرحلة صعبة بعد 2011»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية للراحل اليوم.

