عزيزة شاكر تروي معجزة لـ"نسر البرية" أثناء حياته على الأرض

يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.





وقالت عزيزة شاكر، من خدام ايبارشية بني سويف، في تصريحات خاصة، إنها كثيرا ما عانت من الصداع الشديد، وتفاقم الامر حتى تورمت عيناها واحمرتا بقوة، مما استدعى عمل اشاعة مقطعية، ثم رنين مغناطيسي، مما اوضح اصابتها بورم في المخ، بحجم 2 * 2، وبعد فترة كانت في رحلة بدير السريان والتقت حينها بالراهب القمص فلتاؤوس السرياني، فقال لها :"انتى ياختى جايه لى اعمل ايه ؟ انا غلبان وماليش فى العمليات الكبيره دى ثم قال لى روحى لابويا "، وكان يقصد الصلاة الى الله وبالفعل عندما صلي لها احست بارتياح شديد، وبعدما عادت الى الطبيب وعملت اشاعات اخرى اكتشفت عدم وجود اي اورام وكانه استأصل.





ويعتبر من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.