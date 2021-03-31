الجالية المصرية بفرنسا تنعي الدكتور كمال الجنزوري

نعى الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ممثلة في الأمين العام للاتحاد العام الأستاذ عبد الحميد نقريش، فقيد الوطن أحد القيادات الوطنية المرحوم الدكتور كمال الجنزوري والذي سجل له التاريخ أدواره في نهضة وتنمية مصر .

وأصدرت الجالية بيانها، حيث قالت فيه:" أعضاء الاتحاد العام ينعون بكل الآسى والحزن رحيل الجنزوري الرجل العصامي والذي كان يسكن في شقة بسيطة متواضعة وهو الرجل الثاني في الدولة حينذاك كونه رئيس مجلس الوزراء ولقد لقب بوزير الفقراء والبسطاء رحم الله الدكتور كمال الجنزوري والذي يعود له الفضل في مشروع توشكى بجنوب مصر وترعة السلام والعديد من مشروعات النقل والمواصلات كما أن اختياره من المجلس العسكرى بعد أحداث 25 يناير لتشكيل الحكومة لهو دليل على الثقة التامة في هذا الرجل صاحب التاريخ ناصع البياض".

ويؤكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا أن مصر فقدت شخصية كبيرة جدا قامة وطنية وذو قيمة عالية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن لله وان اليه راجعون مع خالص العزاء والمواساة للأسرة والعائلة في قرية جروان الباجور المنوفيه ونعزي أنفسنا ونقدم العزاء لكافة الشعب المصري في الداخل والخارج .