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تعرف على الألحان التي يتلوها الأقباط في احتفالاتهم بالقديسين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.


وقال المرتل بطرس عزت نصير، مرتل الكنيسة القبطية في المنوفية، في تصريحات خاصة إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خصصت ألحان لتماجيد قديسيها، تقال في اوقات المدائح، والتماجيد، وفي الفترة التي تعقب قراءة السنكسار الكنسي في القداس الالهي، مشيرا الى أن هناك الحان متعددة تقال مثل لحن سينا اتشو والذي يقال للسيدة العذراء ويعني بالعربية:"كثيرة هي عجائبك وعال هو مجدك يا فخر جميع العذارى مريم الحمامة الحسنة".


واضاف أن هناك الحان قبطية اخرى مثل خين افران وهو اشهر الحان التماجيد، والذي يقال على وزنه تماجيد متعددة مثل اكاليل منذ هب، وتعالوا يا شعب المسيح، ورتل يا داوود، يأتي بجانب الحان راشي ني، واكسماروؤوت، وذيفتيه بانتيس، وابؤرو انتى تي هيريني، وهو لحن يا ملك السلام احد الالحان الذي يحفظها الاقباط عن ظهر قلب، بنغمتيه المفرحة والحزينة.


ويعتبر  من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.

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