وزير الرياضة يستعرض أمام "أفريقية النواب" دور الوزارة في القارة السمراء

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك للإستماع إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن خطة الوزارة في الشأن الأفريقي ومناقشة سُبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة.



وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة أطلقت 30 برنامج أفريقي وتتبع هذا النهج للتوجه لإفريقيا، وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما نسعي له في وزارة الشباب والرياضة بالتواجد بشكل عملي وتطبيقي.



وتابع وزير الشباب والرياضة، قائلًا "إننا نمتلك أجندة إفريقية وكيفية استخدام الرياضة للتواجد في إفريقيا، والتواصل والتفاعل مع الشباب الإفريقي الذي يتواجد داخل مصر، ويشاركها في الوزارة عن طريق برامج وزارة الشباب والرياضة".



واستعرض وزير الشباب والرياضة، ما تم إنجازه من قبل الوزارة فيما يخص تنظيم الأحداث الرياضية الإفريقية خلال الآونة الأخيرة.

