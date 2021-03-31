المهندس كيرلس صبري يروي قصة نجاحه ويحذر الشباب من الكسل
الشباب القبطي، عنصرًا هامًا من النسيج الوطني في مصر، ويومًا تلو الأخر يخرج من بينهم طبيبًا كـ"مجدي يعقوب" جديد، ومهندسًا كهاني عازر، وأخرون في مجالات مُتعددة.
حاورت "الفجر" المهندس كيرلس صبري رئيس مجلس إدارة شركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات،
الذي تحدث باستفاضة، عن التخطيط المطلوب لمشاركة الشباب في عملية التنمية الاقتصادية.
وقال
"صبري" في تصريحات خاصة، إن التخطيط المطلوب لمشاركة الشباب في عملية التنمية
الاقتصادية يتطلب تجاوز الأزمات التي تواجه الشباب في تحقيق هذا الهدف من خلال مجهودات
كثيرة.
وألقي
عضو مجلس إدارة شركة أفينيو للأستشارات الهندسية، الضوء على الدور
الفعال الذي تلعبه الدولة في تطوير المجتمعات وهو خلق الشاب المدرب فنياً والمؤهل
فكرياً وعلمياً لخدمة بلده ومجتمعه وتقع هذه المسؤولية على عاتق التعليم التي يعد
الأساس في عملية النهوض والبناء وتأهيل الشباب على الطرق والأساليب الحديثة في الإدارة
وتشغيل وتطوير المؤسسات الصناعية، أي تحويل الشباب إلى حياة جديدة.
وأشار
كذلك في تصريحاته إلى وجود مشكلة عند معظم الشباب -وليس الكل - وهي التكاسل والانتظار
بمبررات غير منطقية, مضيفًا:" أحب أن أقول إني شاب سني 28 سنة وعن تجربة شخصية
في مجال الأعمال أنا مبدأتش كبير ولا في بوقي معلقة دهب, أنا زيي زي أي شاب من أسرة
محدودة الدخل".
وتابع:"لكن
بدأت حياتي العملية، عندما فكرت وأيقنت، أن لازم الواحد يشتغل علي مستقبله ومينتظرش
الشغل يجيله لحد عنده، وده اعتقاد خاطي عند الشباب وخصوصا بعد التخرج وهي الجلوس أما
في البيت أو على القهوة وهذا هو بداية الطريق إلى الفشل"، مضيفًا:"لا يجب
أن تنتظر العمل، بل عليك أن تسعي أنت اليه, قدم نفسك إلى العديد من الشركات ولا تيأس في البداية
وإن لم تجد أي فرصة للعمل فعليك أن تعمل في أي مجال غير مجالك مهما كان بسيط".
وأكمل:
"كل شاب بعد انتهاءه من الجامعة يتوقع أن يصبح مدير شركة وأن يحصل على راتب
شهري 10 آلاف جنيه ولكن ليس هذا ما يحدث فيتفاجئ الشاب بأن عمله سوف يكون في مكان
صغير وليس له أي أهمية – وفق لما يراه هو ولكنه ليس واقعيًا فلكل عمل أهميته- وأن راتبه
لن يتعدي الألفين جنيه، فيحبط وييأس".
أوجه
رسالتي لكل شاب مر بتلك المرحلة: "عليك أن تقبل هذا العرض البسيط الذي أمامك
فهو أفضل من الجلوس في المنزل وسوف تحصل من هذا العمل علي الخبرة وهي الشئ الذي تحتاجه
حتي تصعد خطوات السلم خطوة خطوة، فبالخبرة يمكنك أن تتقدم إلى مكان أكبر من المكان
الذي تعمل به، لا تتوقف عن التعليم، ولا تعتقد أنك بمجرد حصولك على الشهادة قد أنهيت
تعليمك وأنك قد بلغت من العلم منتهاة وعليك أن تعلم أنك لم تتعلم الا القليل فاذا
استطعت أن تحصل على الماجستير فهذا سوف يساعدك في العمل وسوف يجعل فرصة قبولك في الوظيفة
التي تتقدم إليها أكبر بكثير من أي شخص أخر".
وتابع:
"أما إذا حضرت الدكتوراة فأنت بذلك سوف تعمل في أي شركة وبالمبلغ الذي تحددة في أغلب الأحوال..عليك أن تبدأ في عمل مشروع
صغير تستطيع أن تتدخر منه المال وهذا المشروع يكون بالإضافة إلي عملك البسيط الذي
حصلت عليه بشاهدتك، مهما كانت هي أو ظروفك
فعليك أن تكن دائمًا متفائلاً وعليك أن تعلم أنك ما دمت تفعل ما عليك".
واختتم:
"اياك ثم اياك التكاسل والانتظار".
كما
أشاد "صبري" بدور الدولة ومجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساعدة الشباب
في إيجاد فرص العمل بالمدن الصناعية الجديدة والإسكان والمشروعات الكثيرة لإسكان الشباب
بالمدن الجديدة المخططة.