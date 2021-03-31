المهندس كيرلس صبري يروي قصة نجاحه ويحذر الشباب من الكسل

الشباب القبطي، عنصرًا هامًا من النسيج الوطني في مصر، ويومًا تلو الأخر يخرج من بينهم طبيبًا كـ"مجدي يعقوب" جديد، ومهندسًا كهاني عازر، وأخرون في مجالات مُتعددة.

حاورت "الفجر" المهندس كيرلس صبري رئيس مجلس إدارة شركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات، الذي تحدث باستفاضة، عن التخطيط المطلوب لمشاركة الشباب في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال "صبري" في تصريحات خاصة، إن التخطيط المطلوب لمشاركة الشباب في عملية التنمية الاقتصادية يتطلب تجاوز الأزمات التي تواجه الشباب في تحقيق هذا الهدف من خلال مجهودات كثيرة.

وألقي عضو مجلس إدارة شركة أفينيو للأستشارات الهندسية، الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه الدولة في تطوير المجتمعات وهو خلق الشاب المدرب فنياً والمؤهل فكرياً وعلمياً لخدمة بلده ومجتمعه وتقع هذه المسؤولية على عاتق التعليم التي يعد الأساس في عملية النهوض والبناء وتأهيل الشباب على الطرق والأساليب الحديثة في الإدارة وتشغيل وتطوير المؤسسات الصناعية، أي تحويل الشباب إلى حياة جديدة.

وأشار كذلك في تصريحاته إلى وجود مشكلة عند معظم الشباب -وليس الكل - وهي التكاسل والانتظار بمبررات غير منطقية, مضيفًا:" أحب أن أقول إني شاب سني 28 سنة وعن تجربة شخصية في مجال الأعمال أنا مبدأتش كبير ولا في بوقي معلقة دهب, أنا زيي زي أي شاب من أسرة محدودة الدخل".

وتابع:"لكن بدأت حياتي العملية، عندما فكرت وأيقنت، أن لازم الواحد يشتغل علي مستقبله ومينتظرش الشغل يجيله لحد عنده، وده اعتقاد خاطي عند الشباب وخصوصا بعد التخرج وهي الجلوس أما في البيت أو على القهوة وهذا هو بداية الطريق إلى الفشل"، مضيفًا:"لا يجب أن تنتظر العمل، بل عليك أن تسعي أنت اليه, قدم نفسك إلى العديد من الشركات ولا تيأس في البداية وإن لم تجد أي فرصة للعمل فعليك أن تعمل في أي مجال غير مجالك مهما كان بسيط".

وأكمل: "كل شاب بعد انتهاءه من الجامعة يتوقع أن يصبح مدير شركة وأن يحصل على راتب شهري 10 آلاف جنيه ولكن ليس هذا ما يحدث فيتفاجئ الشاب بأن عمله سوف يكون في مكان صغير وليس له أي أهمية – وفق لما يراه هو ولكنه ليس واقعيًا فلكل عمل أهميته- وأن راتبه لن يتعدي الألفين جنيه، فيحبط وييأس".

أوجه رسالتي لكل شاب مر بتلك المرحلة: "عليك أن تقبل هذا العرض البسيط الذي أمامك فهو أفضل من الجلوس في المنزل وسوف تحصل من هذا العمل علي الخبرة وهي الشئ الذي تحتاجه حتي تصعد خطوات السلم خطوة خطوة، فبالخبرة يمكنك أن تتقدم إلى مكان أكبر من المكان الذي تعمل به، لا تتوقف عن التعليم، ولا تعتقد أنك بمجرد حصولك على الشهادة قد أنهيت تعليمك وأنك قد بلغت من العلم منتهاة وعليك أن تعلم أنك لم تتعلم الا القليل فاذا استطعت أن تحصل على الماجستير فهذا سوف يساعدك في العمل وسوف يجعل فرصة قبولك في الوظيفة التي تتقدم إليها أكبر بكثير من أي شخص أخر".

وتابع: "أما إذا حضرت الدكتوراة فأنت بذلك سوف تعمل في أي شركة وبالمبلغ الذي تحددة في أغلب الأحوال..عليك أن تبدأ في عمل مشروع صغير تستطيع أن تتدخر منه المال وهذا المشروع يكون بالإضافة إلي عملك البسيط الذي حصلت عليه بشاهدتك، مهما كانت هي أو ظروفك فعليك أن تكن دائمًا متفائلاً وعليك أن تعلم أنك ما دمت تفعل ما عليك".

واختتم: "اياك ثم اياك التكاسل والانتظار".

كما أشاد "صبري" بدور الدولة ومجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساعدة الشباب في إيجاد فرص العمل بالمدن الصناعية الجديدة والإسكان والمشروعات الكثيرة لإسكان الشباب بالمدن الجديدة المخططة.