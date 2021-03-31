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أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تشهد الأيام القليلة المقبلة، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تتواصل فرص هطول الأمطار على مدى يومى الخميس والجمعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح فى عدد من المدن والمحافظات، تكون مثيرة للرمال والأتربة فى بعضها، على أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 4 إلى 8 درجات مئوية.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى يواصل فيه خبراء الأرصاد التحذير من تخفيف الملابس، مشددين على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، لحين الإعلان بشكل رسمى عن بداية فصل الصيف، واستقرار الأحوال الجوية، التى تشهد اضطرابات خلال فصل الربيع، الذى بدأ منذ يوم 21 مارس الحالى.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الخميس 1 أبريل 2021، وحتى يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الخميس 1 أبريل 2021:
- أمطار متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة مساء، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

يوم الجمعة 2 أبريل 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.

يوم السبت 3 أبريل 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد 4 أبريل 2021:

- اعتبارا من يوم الأحد 4 أبريل، تشهد مصر ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 إلى 8 درجات مئوية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الإثنين 5 أبريل 2021:
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021:

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث التنبؤات بشكل يومى.

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هطول أمطار خبراء الأرصاد حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

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