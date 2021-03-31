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كارتيرون: الدوري المصري الأقوى في إفريقيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن  مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة.

وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن  مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.

كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك مطالب بالفوز في مبارياته المقبلة بالدوري وعدم التفريط في أي نقاط والمشوار لا يزال طويلا، خاصة أن المنافس له مباريات مؤجلة.

واختتم  المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأنه حرص على تجهيز اللاعبين في الفترة الحالية لمباريات أبريل بسبب ضغط المباريات.


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