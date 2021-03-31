مصرع سيدة أثر سقوطها من مرتفع بأرض العزب ببورسعيد

استقبلت مستشفي الزهور المركزي ببورسعيد،اليوم الاربعاء، سيدة تبلغ من العمر ٣٨ سنة جثة هامدة، بإدعاء سقوطها من مرتفع الدور السابع بإحدى الأبراج السكنية بمنطقة أرض العزب فى نطاق حي العرب.





وتلقي اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية أخطار يفيد، بمصرع سيدة بادعاء السقوط من مرتفع بالدور السابع بإحدى الأبراج السكنية بمنطقة أرض العزب فى نطاق حي العرب.



وانتقلت سيارة الإسعاف على الفور لمكان الواقعة بمنطقة أرض العزب بحي العرب، لنقل المذكورة 'رحاب.ي.م' جثة هامدة إلى مشرحة مستشفي الزهور المركزي، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب الواقعة ولحين اصدار التصريح بالدفن.