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"خطوة خطوة" .. طريقة الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحات "صور"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:49 م
الاستعلام على مخالفات المرور
الاستعلام على مخالفات المرور
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"خطوة خطوة" .. طريقة الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحات "صور"

تصدر الاستعلام على مخالفات المرور تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2021، عقب إتاحة الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عبر الإنترنت.

الاستعلام على مخالفات المرور

وبحث الكثيرون فور إعلان الحكومة عن طرق وخطوات الاستعلام على مخالفات المرور عبر الإنترنت، من خلال البوابة الرسمية للحكومة المصرية.

أهمية الاستعلام على مخالفات المرور

ويعد إتاحة إمكانية الاستعلام على مخالفات المرور من خلال الإنترنت هو خطوة جيدة ضمن خطى الدولة لحوسبة الخدمات، توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

الاستعلام على مخالفات المرور وكورونا

ويسهم إتاحة الاستعلام على مخالفات المرور في التخلص من الزحام المتواجد في بعض الهيئات الحكومية حيث يمكن استخراج شهادة المخالفات أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

الاستعلام على مخالفات المرور يحد من التكدس

ويساعد الاستعلام على مخالفات المرور غبر الإنترنت في الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار كورونا، بعد تحذيرات الصحة المصرية.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية، طرق وخطوات الاستعلام على مخالفات المرور من خلال الرابط الرسمي للحكومة المصرية في السطور التالية:

 
1- الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــا.

2- اختيار خدمات المرور.

2- اختر "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

3- تسجيل رقم اللوحة.

3- اختيار عرض المخالفات المرورية.

4- ظهور قيمة الغرامات المالية للمخالفات.

5- وضع الرقم القومي لمالك السيارة، حال الاستعلام عن أماكن المخالفات.

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مزايا الاستعلام على مخالفات المرور

يٌذكر أن الحكومة المصرية أتاحت إمكانية الاستعلام على مخالفات المرور ضمن حرصها على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين وتقليل التكدس.

"خطوة خطوة" .. طريقة الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحات "صور"


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