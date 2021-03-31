غداً.. ندى بسيوني تعرض استعدادات رمضان في "حاجة حلوة"

















تقدم الفنانة ندى بسيوني في حلقة جديدة من برنامج "حاجة حلوة"، غداً الخميس، استعدادات الشعب المصري لشهر رمضان والأجواء الرمضانية ، حيث من المقرر عرض عدة تقارير مميزة مع باعة الفوانيس والياميش، وإدارة عدة لقاءات حول الفرق بين الفانوس القديم والجديد.





كما سيتم تقديم فقرة عن نوع مختلف من تحضير اللحوم مع صاحب مطعم، و قامت ندى بتجربة تذوق طعمها أثناء تصوير الحلقة.





و استكمال الحديث عن تطورات تكونولوجيا طب الأسنان، بالإضافة إلى فقرة طبية آخرى عن التغذية العلاجية و الأخطاء التي نقع فيها أثناء عمل الريجيم.





وتختتم "بسيوني" الحلقة مع عم بحر وصفة طبيعية لتنظيف الثلاجة و الحفاظ على رائحتها من خلال استخدام معجون الأسنان.





يذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل، من تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.