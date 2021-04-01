Advertisements

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ولبحث علاقات مصر مع كرواتيا.

في البداية، التقى السيسي وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، كما عقد اجتماعا وجه خلاله بتعزيز أنشطة صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الاكثر احتياجا، في اطار مبادرة حياة كريمة ولتوفير السلع الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان المعظم، كما شارك في تشييع جنازة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري.


لقاء وزير الخارجية الكرواتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتطلع لتطوير وتعزيز علاقات كرواتيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، لا سيما في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكدا أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، مشيرا إلى أن مصر تستضيف علي أراضيها حوالي 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وغيرها يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية.

وأعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن كرواتيا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



دعم الأسر الاكثر احتياجا

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعا مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

تناول الاجتماع استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر" والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

ووجه الرئيس بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصا في إطار مبادرة "حياة كريمة" وما تشمله من برامج متنوعة في كل المجالات، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم.

واستعرض اللواء محمد أمين مجمل النشاط والدور المحوري الذي يضطلع به صندوق "تحيا مصر" كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية، خاصةً من خلال مبادرة "حياة كريمة".

تشييع جنازة الجنزوري

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في تشييع جثمان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما.

وتقدم السيسي الجنازة العسكرية للدكتور الجنزوري وقدم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة كمال الجنزوري نشاط مكثف للرئيس السيسي دعم الأسر الأكثر احتياجا حياة كريمة جنازة الدكتور كمال الجنزوري الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور كمال الجنزوري

أخبار تهمك

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس قناة السويس يُفجر مفاجأة نارية حول التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

منذ ساعة و نصف

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و نصف

حسم الأمر.. الخطيب ينهي أزمة كهربا وموسيماني في الأهلي

منذ ساعة و نصف

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. الكشف عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة: أحد لاعبي الزمالك الكبار قال لوافد جديد "ايه اللي جابك هنا؟"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

أسطورة الأهلي يوجه رسالة نارية إلى رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"تحيا مصر": رفعنا كفاءة 7264 منزلًا في أكثر من 232 قرية

وزيرة الاستثمار: المرأة المصرية الأكثر مشاركة في صندوق تحيا مصر

"الأوقاف" تدعم مبادرة الرئيس "نور حياة" بـ20 مليون جنيه

"التضامن": صندوق تحيا مصر رائد في العطاء الذي يقدمه للمصريين

محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر لمساعدة الاسر الاولي بالرعاية

محافظ المنيا يشهد انطلاق حملة "أبواب الخير في شهر رمضان" لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:22 ص

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان