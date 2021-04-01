دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ولبحث علاقات مصر مع كرواتيا.



في البداية، التقى السيسي وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، كما عقد اجتماعا وجه خلاله بتعزيز أنشطة صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الاكثر احتياجا، في اطار مبادرة حياة كريمة ولتوفير السلع الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان المعظم، كما شارك في تشييع جنازة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري.





لقاء وزير الخارجية الكرواتي



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.



وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتطلع لتطوير وتعزيز علاقات كرواتيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، لا سيما في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.



وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي.



كما تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكدا أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، مشيرا إلى أن مصر تستضيف علي أراضيها حوالي 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وغيرها يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية.



وأعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن كرواتيا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.







دعم الأسر الاكثر احتياجا



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعا مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



تناول الاجتماع استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر" والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.



ووجه الرئيس بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصا في إطار مبادرة "حياة كريمة" وما تشمله من برامج متنوعة في كل المجالات، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم.



واستعرض اللواء محمد أمين مجمل النشاط والدور المحوري الذي يضطلع به صندوق "تحيا مصر" كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية، خاصةً من خلال مبادرة "حياة كريمة".



تشييع جنازة الجنزوري



كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في تشييع جثمان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما.



وتقدم السيسي الجنازة العسكرية للدكتور الجنزوري وقدم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد.