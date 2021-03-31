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آية عبد الله تحيي حفلاً غنائياً لإحياء ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب الأحد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحيي المطربة الشابة آية عبد الله حفلا غنائيا لإحياء ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، يوم الأحد المقبل.

وتغني آية مجموعة من الأغاني القديمة منها "حمال الآسية، العوازل، ياما قالوا، انت عمري، أنا لك على طول، لولا الملامة".

كانت قد طرحت المطربة آية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة، مؤخراً دويتو بين المطرب السوري مجد القاسم، وهو كليب أغنيتها الجديدة "لو هاتكلم عن مصر" على موقع "يوتيوب"، وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

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