تعرف على هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة المقبلة

تعرف على هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة المقبلة
مازال يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بينما يأتي لويس سواريز في المركز الثاني مهاجم أتليتكو مدريد برصيد 19 هدفًا.
ويحتل
الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف
وحيد عن جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال في المرتبة الرابعة.
ويقدم
لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي:-
1.
ليونيل ميسي، برشلونة، 23 هدفًا.
2.
لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفًا.
3.
كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفًا.
4.
جيرارد مورينو، فياريال، 16 هدفًا.
5.
يوسف النصيري، إشبيلية، 15 هدفًا.
6.
أليكساندر إيزاك، ريال سوسيداد، 12 أهداف.
7.
مارتي روجر، ليفانتي، 11 أهداف.
8.
ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 10 أهداف.
9.
خوسيه موراليس، ليفانتي، 10 أهداف.
10.
ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.
11.
ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.
12.
أنطوان جريزمان، برشلونة، 8 أهداف