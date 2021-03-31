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موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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ووافق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بشكل مبدئي على التعاقد مع محمد فتح الله كماتشو، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن بشروط.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن لجنة اكتشاف المواهب في القلعة الحمراء قامت بترشيح محمد فتح الله مدافع المحلة للإنضمام للنادي الأهلي في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن موسيماني ضم كماتشو بعد تسويق سعد سمير ورامي ربيعة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى حفاظ محمد فتح الله مدافع غزل المحلة علي نفس المستوي الجيد الذي ظهر به مع الفلاحين منذ بداية الموسم.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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