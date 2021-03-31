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زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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فى أخر يوم لتقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، استقبلت مصلحة الضرائب المصرية ألاف الممولين  الراغبين فى الحصول على المساعدة والدعم الفنى المجانى الذى تقدمه لهم المصلحة لتقديم إقرار أنهم الضريبية إلكترونياً.

وبناء على توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ، مصلحة الضرائب تفتح أبوابها فى جميع المأموريات التابعة لها بمختلف المحافظات وكذلك المنافذ الضريبية بقاعة الخزانة العامة ، ومراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة  لتقديم الإرشاد الضريبى و الدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم فى تقديم إقرار اتهم الضريبية إلكترونياً.

و العمل مستمر بالمصلحة ، ولن تغلق المأموريات أبوابها اليوم إلا بعد تقديم المساعدة لأخر ممول متواجد بها .

وكذلك يستمر مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإستقبال الإتصالات التليفونية والرد على كافة الإستفسارات اليوم حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)
زحام بمأموريات الضرائب في أخر يوم لتقديم الإقرارات (صور)

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