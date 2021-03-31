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شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر.

 

وأضاف أن هؤلاء الثلاثة ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة مركبات واستخدامها في جرائم سلب تحت تهديد الأسلحة النارية، منتحلين صفة رجال الأمن والسطو على استراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة ومقتنيات، وضُبط بحوزتهم سلاحان من نوع مسدس ومواد مخدرة، و(8) لوحات مسروقة لعدد من المركبات بهدف تضليل الجهات الأمنية.

 

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس

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