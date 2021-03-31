Advertisements

"حزام ناشف".. مسلسل إذاعى لمحمد هنيدى فى رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
يستعد الفنان محمد هنيدي، لتقديم مسلسل إذاعي خلال شهر رمضان الكريم المقبل يحمل اسم "حزام ناشف" وتشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغني، على أن يذاع على راديو النيل.

ويواصل هنيدي وصناع العمل تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي ليبث خلال الشهر الكريم، وتدور أحداث "حزام ناشف" حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف في مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة.

والمسلسل الإذاعي إنتاج شركة راديو وان برئاسة الإعلامي خالد حلمي، ومن المنتظر عرض العمل عبر موجات إذاعات راديو النيل ليستمر التعاون الفني بين حلمي وهنيدي على مدار 21 عاما بشكل متواصل ويدور العمل في إطار كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2021 الإذاعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان 2021 محمد هنيدي

أخبار تهمك

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 7 ساعات

أسامة ربيع يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة السفن المنتظرة بقناة السويس

منذ 42 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

مليون و100 ألف جنيه الحد الأقصى لميزانية المسلسلات الإذاعية

الكوميديا تطغى على الأعمال الإذاعية في رمضان المقبل

"وش في وش".. أحمد حلمي يقدم دراما إذاعية على "إينرجي" في رمضان

نجوم يعوضون غيابهم عن دراما رمضان 2019 بالتواجد في الإذاعة

محمد هنيدي يبدأ تسجيل المسلسل الإذاعي "كنز مأمون المأذون"

مسلسلات إذاعية تشارك في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٠

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:27 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان