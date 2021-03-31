"حزام ناشف".. مسلسل إذاعى لمحمد هنيدى فى رمضان

يستعد الفنان محمد هنيدي، لتقديم مسلسل إذاعي خلال شهر رمضان الكريم المقبل يحمل اسم "حزام ناشف" وتشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغني، على أن يذاع على راديو النيل.



ويواصل هنيدي وصناع العمل تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي ليبث خلال الشهر الكريم، وتدور أحداث "حزام ناشف" حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف في مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة.



والمسلسل الإذاعي إنتاج شركة راديو وان برئاسة الإعلامي خالد حلمي، ومن المنتظر عرض العمل عبر موجات إذاعات راديو النيل ليستمر التعاون الفني بين حلمي وهنيدي على مدار 21 عاما بشكل متواصل ويدور العمل في إطار كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2021 الإذاعية.