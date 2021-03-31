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أسامة ربيع يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة السفن المنتظرة بقناة السويس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:36 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العاملين بالهيئة يواجهون حاليًا تحدي جديد يضاهي التحدي الخاص بتعويم السفينة الجانحة وهو المتعلق بتسيير السفن المنتظرة بالقناة.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه خلال 14 ساعة تم تسيير 113 سفينة من السادسة مساءً فور تحرك السفينة وحتى الثامنة صباحًا.

وأشار إلى أنه في اليوم الثاني عقب تعويم السفينة تم مرور 85 سفينة واليوم تم تسيير 87 سفينة، ويتبقى 90 سفينة، متوقعًا أنه على يوم الجمعة أو السبت المقبلين نكون فاضينا هذا الاشتباك.

وتابع " نعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا ولن ننام قبل مرور كل السفن العالقة بالقناة، والمرشدين متعهدين مش هيناموا قبل ما يقوموا بالتسيير والجميع على قدر المسئولية الآن والعالم لن يشعر بأي تأخير، وحدثت حالة من الاطمئنان لدى الشركات العالمية عقب تسير السفينة".


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تعويم السفينة السفينة الجانحة السفن المنتظرة

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