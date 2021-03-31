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سميرة عبد العزيز: انفصلت عن زوجي الأول بسبب الفن

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها والدها رفض أن تدرس التمثيل، ولكنه لم يرفض أن تمارس التمثيل كهواية، مشيرة إلى أنها تخرجت من كلية التجارة بجامعة الاسكندرية، وشاركت في العديد من المسرحيات بمسرح الجامعة.

وتابعت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلوة الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنها تزوجت وهي في الجامعة، وعندما علم زوجها بانها تصر على التمثيل رفض ذلك، فاتفقا على الطلاق.

وأشارت إلى أنها بعد الطلاق من الزواج الاول، كانت تريد بالتفرغ للفن، خاصة ان لديها ابنة من الزواج الاول، ولذلك قررت النزول إلى القاهرة لاحتراف التمثيل بشكل كامل.

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