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موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على فريق المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي نظيره المريخ السوداني على قناة بين سبورتس 4، يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل، على ملعب الهلال بأم درمان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولي، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

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