سميرة عبد العزيز عن تعينها في مجلس الشيوخ: الكل كان مستغرب(فيديو)

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنها عندما علمت بأنها رشحت لعضوية مجلس الشيوخ تفاجأت بصورة كبيرة،لافتة إلى أن الرئاسة تواصلت معها هاتفيًا، وتم اخبارها بأنهم عينت في مجلس الشيوخ، معقبة:" قولت مش انا، انتم غلطانين، انان ماليش في السياة ماليش نشاطات سياسية".



وتابعت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلوة الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنها لم تستوعب تعينها في مجلس الشيوخ، متابعة: " قولت انا مش بتاعة سياسية انا بتاعة فن، فقالوا تعينك في الشيوخ تقدير للفن"



وأوضحت أنها عندما أخبرت نجلتها بانها عينت في مجلس الشيوخ كانت مستغربة للغاية، معقبة: "الكل كان مستغرب تعني في مجلس الشيوخ"





