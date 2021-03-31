وزير النقل الأسبق: الجنزوري رجل وطني وتولى رئاسة الحكومة في فترة دقيقة



نعى الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، قائلًا إنه رجل وطني، وتولى رئاسة الحكومة في فترة دقيقة.



وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الدكتور كمال الجنزوري كان أمام تحد كبير أثناء تشكيل حكومته الثانية.





وكان نعى الرئيس السيسي، وفاة الدكتور الجنزوري، قائلًا إن مصر فقدت اليوم رجل دولة من طراز فريد. وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"،: " فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".



وتابع "كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن، رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".



