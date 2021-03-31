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موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، لمواجهة صعبة ضد الرجاء البيضاوي المغربي، بكأس الكونفدرالية.

بيراميدز وصيف البطولة السابقة، يسعى في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار ومواصلة مشواره القوي في البطولة الحالية.

وكان بيراميدز افتتح دور المجموعات، بالفوز على نامونجو الموريتاني، قبل أن يحقق فوز أيضًا على نكانا الزامبي، لحساب المجموعة الرابعة.

موعد مباراة بيراميدز ضد الرجاء

ويحل بيراميدز ضيفًا على الرجاء البيضاوي المغربي، مساء يوم الأحد المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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نامونجو بيراميدز الرجاء

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