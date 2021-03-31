تعرف على أبرز قرارات "تنفيذي كفرالشيخ"

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجديد قرار التخصيص بشأن إقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة على مساحة804 م2.



كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، علي تخصيص مساحة 382.80م2 ملك الوحدة الملكية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لإقامة مشروعات تخدم الاسرة والطفل وذلك حتى تتمكن من اقامة انشطة تخدم المجتمع والأسرة مثل مشروعات " مشروع مغسلة الملابس والسجاد، مشروع بيع منتجات القوات المسلحة، بالإضافة إلي مشروع بيع خضار وفاكهة بأسعار متحفظة للموظفين وأولياء أمور الأطفال.



ووافق المجلس التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ، علي تخصيص 50م2 لإقامة نقطة إسعاف عليها بدائرة مركز ومدينة بيلا، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إطلاق اسم الشهيد عبد العاطي عبداللطيف على سعد على مدرسة شابه للتعليم الاساسي بقرية شابه التابعة لمركز ومدينة دسوق تخليدًا لذكراه.



كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، بتغيير اسم عزبة الربعمائة إلى مسمي عزبة السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية روس الفرخ بمركز ومدينة بيلا، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، إقامة محطة معالجة صرف صحي علي مساحة 3 أسهم و17 قيراط و10 فدان ملك الوحدة المحلية الواقعة بحوض ملاحة رشيد نمرة 4 بقرية الجزيرة الخضراء ناحية وقف بحري التابعة لمركز ومدينة مطوبس.



ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، تخصيص مساحة 2500م2 بقرية مصطفى كامل807بقطاع المنصور زمام جمعية مصطفي كامل الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالحامول لإقامة مدرسة ابتدائي،كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، علي تخصيص أرض المنتزه حديقة عامة ولاحقًا كمدخل لقصر الملك فؤاد، ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، إدراج تخصيص 7 أفدنة بقرية مخيزن التابعة لمركز ومدينة الرياض لإقامة مركز تدريب لضباط الشرطة.



كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، تخصيص مساحة 3335051م2 " موقع الأتوبيس وسط الدلتا سابقًا للفحص الجديد بدلًا من مكان الفحص القديم، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، توفير قطعة أرض فضاء بمنطقة الخدمات رقم (13) بالمرحلة الثانية بأرض الجونة على مساحة 920م2 لإنشاء إدارة تعليمية لمدينة برج البرلس.



كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، علي استخراج شهادات صلاحية الموقع للمعاهد الأزهرية بدور أرضي و4 طوابق، وإصدار تراخيصها أسوة بما تم الموافقة عليه لهيئة الابنية التعليمية، وقرر المجلس التنفيذي تجديد قرار التخصيص الخاص بإقامة مصنع تدوير المخلفات بعزبة أبو حموده بالحامول، وتخصيص 1200 مترًا أراضي دولة لإقامة إسكان كل المصريين بقرية الكوم الطويل ببيلا، كما قرر المجلس اعادة تخصيص قطعة أرض بقرية دفرية لتوسعة مدرسة دفرية الإعدادية نظرًا لزيادة الكثافة السكانية إعادة تخصيص، كما وافق المجلس على إنشاء عمدية قرية بعزبة السيد البدوي فصلًا عن قرية خليج بحري بمركز مطوبس، وتمت الموافقة إقامة على إقامة حديقة عامة على مساحة 1938متراُ تتوسط الإسكان الاجتماعي بقلين.