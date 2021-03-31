ننشر صورة المتهم باغتصاب طفلة منشأة القناطر

حصلت بوابة "الفجر" على صور "محمد صابر" ٢٧ عامًا، المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر ١٢ عامًا واغتصابها داخل شقة بمنشاة القناطر.



باشرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بشمال الجيزة التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ١٢ عام على يد شاب بمركز إمبابة.



وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقى قسم شرطة مركز إمبابة، شمال الجيزة بلاغا من "عبد النبي" والد الطفلة تبلغ من العمر ١٢ عام، بهتك عرض نجلته على يد شاب ويدعى "عادل مجدي" يبلغ من العمر ١٩ عاما.



وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر ١٢ عام، أثناء ذهابها لعمتها القاطنة بذات الشارع الذي يقطن فيه المتهم، استدرجها المتهم وهتك عرضها بداخل شقته وتم تحرير محضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

