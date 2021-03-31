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سميرة عبد العزيز: تزوجت في تونس شفويًا بدون توثيق (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها شاهدت في بداية مسيرتها الفنية مسرحية "بديعة"، فسألت عن المؤلف لكي تبارك له، فقيل لها إن اسمه محفوظ عبد الرحمن ومتواجد في دولة الكويت، معقبة: "حزنت لأنه كان في الكويت".

وتابعت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه عرض عليها دور صغير، فأرادت أن تعتذر للمخرج، معقبة: "المخرج قال لي عايزينك تبقي معانا، وعمومًا المؤلف موجود وممكن نكبر الدور شوية، فتفاجأت بأن المؤلف محفوظ عبد الرحمن".

ولفتت إلى أن "عبد الرحمن" رفض تكبير مساحتها في المسلسل، قائلًا: "أنا متأسف مش بكبر أدوار لحد، عاجبك تعمليه، مش عاجبك اعتذري، فقلتله أنا هشتغل الدور، بس توعدني المسلسل المقبل يكون دور أكبر، فنفذ الوعد".

وأشارت إلى أنها كانت تتحد مع محفوظ عبد الرحمن باستمرار طيلة أوقات تصوير المسلسل، معقبة: "في نهاية المسلسل بقوله يارب نتقابل في عمل جميل تاني زي ده، فقال لي بقولك أيه ما تتجوزيني".

ولفتت إلى أنها لم تستطع الزواج به في تونس أثناء تصوير أحد المسلسلات، لأن الزواج كان في تونس مدنيًا، فتم الزواج إسلاميًا بدون توثيق، وبعد النزول إلى القاهرة قامت بتوثيق الزواج، معقبة: "قلت له زوجتك نفسي، وكان فريق العمل شاهد على الزواج".

https:www.youtube.comwatch?v=ZdW_3wDCiPA

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