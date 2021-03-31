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أسامة كمال ناعيًا الجنزوري: جميع قراراته كانت نابعة من حسه الوطني

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى الإعلامي أسامة كمال، الدكتور كمال الجنزوري، قائلًا: "رجل وطني، وله صفات جعلت جميع المصريين يحبونه في كل مواقفه".

وأكد "كمال"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه شخصية عظيمة، وزامن شخصيات كثيرة من الكبار والعظماء.

وتابع: "كنت أختلف في أوقات مع قراراته، ولكنها جميعًا كانت قرارات تحترم ووطنية، ونابعة من حسه وضميره الوطني، وعمره ما كان له أجندة سياسية غير حبه لوطنه".

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