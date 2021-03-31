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أحمد موسى: العالم تحرك في ملف سد النهضة بعد رسالة السيسي (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الثلاثاء، بشأن سد النهضة حركت العالم.

وأوضح موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس السيسي جاء بسبب التهديد الذي يمثله سد النهضة للأمن المائي للشعب المصري، مضيفا أن الرئيس أكد أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عندما أعلن خط أحمر في 20 يونيو 2020 في سيدي براني بشأن ليبيا وعدم التقدم نحو سرت- الجفرة، آتى بمفعوله لصالح الشعب الليبي، والأمن القومي المصري، مضيفا: «امبارح اترسم الخط الثاني لأنه أمر يهدد أمن مصر والشعب المصري».

ولفت إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعلنوا تحركهم في ملف سد النهضة بعد تصريحات الرئيس السيسي، موضحا أن العالم بدأ تحليل رسالة الرئيس بشأن ملء سد النهضة، وأن اختيار المكان أيضا له معنى كبير سواء بشأن ليبيا أو إثيوبيا.

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