"شاطئ بورسعيد" ترند جوجل.. وقبلة السياحة الداخلية في مصر (صور)

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال جولتة التفقدية، اليوم الأربعاء، على شاطي المحافظة بالالتقاء بعدد من رواد الشاطي، وذلك عقب انتشار بورسعيد كترند كقبلة للسياحه الداخليه فى مصر فى الأونه الاخيرة، بعدما أصبحت بورسعيد عاصمة الثقافه المصريه.





تحاور المحافظ مع الشباب وأصحاب الشواطئ بسؤالهم عن مستوى الخدمات المقدمة بالشاطئ، وآرائهم حول التطور فى القطاع السياحى ببورسعيد مؤخرا.





لفت المحافظ الانتباه أن شاطىء بورسعيد شهد مزيد من التطوير، بجانب توفير فرص العمل للشباب تماشيًا مع مجمل التطورات بالمحافظة، وأكد المحافظ بحرصه بشكل كبير على استمرار تطوير قطاع السياحة ببورسعيد، من خلال إنشاء ورفع كفاءة القرى والفنادق السياحية، وإقامة مزارات سياحية جاذبة للمواطنين من كافة أنحاء مصر بما يساهم فى وضع بورسعيد على خريطة السياحة.





وأشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بالشباب من مطوري بلاج بورسعيد، وحثهم على المزيد من التطوير السياحى ويشجع الرياضات المائية الجديدة الجاذبة للسياحة الدولية.